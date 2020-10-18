شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ. كما هنأ وزير الأوقاف كل من: المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بانتخابه وكيلاً أول للمجلس، والإعلامية فيبي فوزى جرجس، عن حزب الشعب الجمهوري لانتخابها وكيلًا ثانٍ للمجلس.. متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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