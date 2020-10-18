شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد إطلاق قناة لمقررات الابتدائى والمرحلة الثانوية 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قناة مدرستنا يتم بثها على "النايل سات" ، وسوف يبدأ إرسال قناة موازية ، لمقررات الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم 15 نوفمبر وكذلك قناة ثالثة للتعليم الفني في منتصف نوفمبر 2020 . Advertisements وتابع وزير التربية والتعليم قائلا : يمكن الآن مشاهدة محتوى المواد التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الإبتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا"، وتردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦



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