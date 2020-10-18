شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تكشف عن تكريم المزارعين المحافظين على المياه باستخدام الرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح له زخم عالمى لما يناقشه من التحديات التى تواجه الموارد المائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه سيتم تكريم المزارعين المحافظين على طرق الرى الحديثة التى تعمل على ترشيد المياه على هامش أسبوع القاهرة.

وانطلقت اليوم اﻷحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة تحت شعار "اﻷمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ولوى فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، و سمية بنت الحسن، مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام، رئيس الجمعية العلمية الملكية، المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدولى سينى المدير التنفيذى للمنتدى التاسع للمياه وماسيج بوبوسكى، المدير العام لسياسة الجوار والتوسع(DG NEAR)، الاتحاد الأوروبى.