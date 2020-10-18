شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ والعودة 29 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من جدول أعمال الجلسة الافتتاحية، اليوم الأحد، مع الدعوة إلى جلسة لاحقة يوم 29 نوفمبر 2020.

وشهدت الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم والتى ترأسها أكبر الأعضاء سنا اللواء جلال هريدى، وعاونه أصغر الاعضاء سنا، انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ والذى ألقى كلمه بهذه المناسبة.

وبعد تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة المجلس، أجريت انتخاب وكيلى المجلس والتى أسفرت عن فوز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى.

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إرسال المجلس برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة انعقاد أولى جلسات المجلس فى دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الأول، والذى أنشأ فى عهده، فضلا عن شكره على إنجازاته فى كافة المجالات.

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وقال عبد الرازق، خلال الجلسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ كلفه الشعب بالمسئولية، راح يبنى فى جميع المجالات على التوازى، ووجب أن نشكره على إنجازاته.

وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس الشيوخ، مبدئيا على تشكيل لجنة خاصة يناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مع تفويض هيئة المكتب فى اختيار أعضائها على أن تعرض على المجلس فى أول جلسة تالية، محددا شهر أمام اللجنة للانتهاء من أعمالها.