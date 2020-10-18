شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البحرين: السلام مع إسرائيل يؤسس لتعاون مثمر يحقق تطلعات شعوب المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية البحرينية، أن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يؤسس لتعاون مثمر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحة أن تحقيق السلام سينعكس على تطلعات شعوب المنطقة.

وفى وقت سابق، قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء البحرينى، إن نهج ملك البحرين حمد بن عيسى، الالتزام بالسلام كخيار استراتيجى، مشيرًا الى أن نائب رئيس الوزراء البحرينى، ذكر أن تحقيق السلام فى الشرق الأوسط ، يقوم على حل الدولتين، لافتًا إلى أن تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل، يقوم على مبادرة السلام العربية.