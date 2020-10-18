شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر التفجيرات الإرهابية التى وقعت صباح اليوم فى أفغانستان، حيث فجر إرهابيون مركبة محملة بالمتفجرات بالقرب من مدخل مقر الشرطة الإقليمية والإدارة الإقليمية للمرأة، فى مدينة فيروزكوه الأفغانية، بإقليم جور الغربي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 95 آخرين.
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم: إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.." [رواه البخاري ومسلم].
وتقدمت المنظمة فى ختام بيانها بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.
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