شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة تقلبات الطقس تبدأ الثلاثاء وتنتهى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد، إن الهيئة حذرت اليوم من وجود أمطار غزيرة، وهى حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة الثلاثاء المقبل وتزيد حتى نهايتها يوم الأحد المقبل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن: "الأمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق سيناء، كما تشهد القاهرة سقوط أمطار، وبيان اليوم هو بيان احترازى ونحن فى فصل الخريف وهو فصل التقلبات الحادة والسريعة، ونحن نصدر يوميا مخرجات اليوم".

وأكد شاهين: "نحن ما زلنا فى فصل الخريف ولم نبدأ في فصل الشتاء، ونلمس برودة في الساعات الأخيرة من الليل، ومتابعة النشرة الجوية مهم جدا في الفترة القادمة، والأجواء بصفة عامة تكون جيدة".