شكرا لقرائتكم خبر عن "نبى الرحمة فى ذكرى مولده".. ندوة للأوقاف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل القناة الثقافية في بث مباشر الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي بعنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده"، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجـديـد الخطاب الديني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

تنقل القناة الثقافية في بث مباشر الثلاثاء المقبل، ندوة للرأي بعنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده"، وذلك في إطـار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المـصـرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى الندوة كلا من:"الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة جامعة الأزهر، والشيخ حازم جلال إمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى".

فى سياق متصل كانت وزارة الأوقاف قررت أن يكون موضوع: "نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة المقبلة، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ديننا دين الرحمة ، ونبينا نبي الرحمة ، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعاملين ، للبشر والحجر ، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، مضيفا :"رحمة الإسلام بالحيوان فضلاً عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور) ، نزع عنها فراخها ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها" ، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن ، " فويل للقاسية قلوبهم " ، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي"