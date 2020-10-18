شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الأسبق عن مفاوضات سد النهضة: مصر لم تيأس على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن تدخل البنك الدولى فى مفاوضات سد النهضة كان لصياغة بعض البنود الخلافية.

وأضاف وزير الرى والموارد المائية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تريد توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبى، وهذه الاتفاقية غير مفعلة لأنه لم توقع عليها سوى 4 دول من مجموع دول حوض النيل البالغة 10 دول.

وتابع وزير الرى والموارد المائية الأسبق، : علاقاتنا التاريخية مع إثيوبيا طيبة ولكن الخلاف على طريقة إدارتها للأنهار النابعة على أراضيها، وأنها سبقت ومنعت المياه عن كينيا والصومال.

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وأكد أن إثيوبيا، لا تريد الالتزام بأى اتفاقات حتى يتاح لها إقامة المشاريع المستقبلية وفقما ما تريد دون أى شروط، متابعا: إثيوبيا لا يفرق عليها حدوث أى ضرر لمصر والسودان، وموضحا أن مصر وإثيوبيا حليفتان للولايات المتحدة التى لا يهمها سوى مصالحها فى إفريقيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تراهن على علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وتابع وزير الرى والموارد المائية الأسبق، مصر لم تيأس على مدار التاريخ، لذا لا يمكن لإثيوبيا أن تراهن على هذا البعد، وأشكر جهود وزارة الخارجية فى ملف سد النهضة، متابعا: نثق فى القيادة السياسية وتعاملها مع ملف سد النهضة، ومصر تعاملت مع ملف سد النهضة بحنكة عالية.