شكرا لقرائتكم خبر عن 19 منفذا لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمربيين بـ16 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدعم المزارعين والمربين وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة وفى إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتورمحمد سليمان بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية، قام المعهد بافتتاح منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطريه على مستوى الجمهورية بـ16 محافظة، بأسعار اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتقليل التكلفة الاقتصادية على المربين وتوفير غذاء صحى آمن.

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وأضاف مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أنه يوجد 19 منفذا على مستوى الجمهورية فى المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان، وفى محافظات "القاهرة والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والبحيرة والغربية والقليوبية والمنيا والأقصر وأسيوط وبنى سويف والمنوفية والإسماعيلية والشرقية ومطروح"، كما يقوم المعهد بتوفير اللقاحات اللازمة للقوافل العلاجية، بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات وتوفير اللقاحات السيادية للحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.