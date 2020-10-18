شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يقترح على سفير بلجيكا استضافة معرض مؤقت للآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأحد، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير François Cornet d'Elzius سفير دولة بلجيكا الجديد في القاهرة، والذى حرص على لقاء الوزير ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده.

استهل الوزير، اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، معرباً عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق فى عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

Advertisements

وخلال هذا اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال العمل الأثرى، وتبادل الخبرات، ودفع حركة السياحة الوافدة من بلجيكا إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بمجال المتاحف وتدريب الأثريين والمرممين، كما تم مناقشة مقترح إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في بلجيكا.

ومن جانبه، أشار السفير إلى سعادته بمشاركته فى حضور الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتا ملونا مغلقين بداخلهم مومياوات والذي أعلنت عنه الوزارة يوم 3 أكتوبر الجاري بمنطقة آثار سقارة، معربا عن شغفه وإعجابه الشديد بهذا الكشف.

كما أكد السفير على حرصه على حضور الفعاليات التي تنظمها الوزارة ولاسيما الخاصة بالاكتشافات الأثرية.