شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: نعمل على معالجة مليارات الأمتار من مياه الصرف لتعويض أى عجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن ملف المياه أحد الملفات التى توليها الحكومة اهتماما لمواجهة التحديات المائية، مضيفا أننا نعمل على معالجة مليارات الأمتار من مياه الصرف الصحى المعالج أو الصرف الزراعة، لتعويض أى عجز.

وأضاف السباعى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أن تدوير المياه التى يتم تدويلها من 20 إلى 25 مليار متر مكعب من المياه الصرف الصحى، أو الصرف الزراعى، لتعويض جزء من الاحتياجات اليومية.

وانطلقت اليوم اﻷحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت شعار "اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، و سمية بنت الحسن ، مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام، رئيس الجمعية العلمية الملكية ، المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدولي سيني المدير التنفيذي للمنتدى التاسع للمياه وماسيج بوبوسكي، المدير العام لسياسة الجوار والتوسع (DG NEAR)، الاتحاد الأوروبى.