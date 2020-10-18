أمن القاهرة ينفي محاولة اختطاف فتاة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور زعم مروجوه محاولة اختطاف فتاة بمنطقة المرج.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن ملاحقة شخص لإحدى الفتيات ومحاولة اختطافها ووضع صورة حال سيرهما بدائرة قسم شرطة المرج.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن عدم صحة الواقعة، وأمكن التوصل للفتاة. وباستدعائها تبين أنها (طالبة، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها أنكرت تعرضها لأى محاولات خطف أو مضايقة من قِبل الشخص الظاهر بتلك الصور.

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وأضافت الطالبة أنها أخبرت خطيبها بشعورها بقيام أحد الأشخاص بتتبعها خوفاً من الإيذاء إلا أنها فوجئت بنشر خطيبها للواقعة على موقع التواصل الاجتماعى على خلاف الحقيقة.

وباستدعاء خطيبها وسؤاله أيد ما سبق، وأضاف بتحصله على الصور من أحد المحال التجارية بمحل الواقعة، ونشرها خشية تعرض ذلك الشخص للفتيات بالمنطقة سكنهم.

وأمكن التوصل لذلك الشخص الموضح بالصور وتبين أنه (عامل، مقيم بالجيزة) وأقر بأنه المتواجد بالصور ونفى قيامه بأى أفعال تضر بالفتاة المشار إليها ولم يعلل سبباً لادعائهما عليه بذلك.