محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت قوات الشرطة القبض على عجوز لاتهامها باستغلال 4 أطفال في أعمال التسول بالقاهرة.
رصدت المتابعة الامنية، تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة عجوز تفترش الأرض وبجوارها بعض الأطفال حديثى السن ومزيلة بتعليق يفيد بتواجدها منذ أسبوع بجوار آخر سور محطة المعصرة وإساءتها فى معاملة هؤلاء الأطفال وتعديها عليهم بالضرب.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لرعاية الأحداث عن تحديد مكان تواجد السيدة، وأمكن ضبطها وتبين أنها (بدون عمل، مقيمة بحلوان) وبصحبتها (ابنتها) بحوزتهما مبلغ 300 جنيه اعترفتا بأنه من حصيلة أعمال التسول.
كما تبين وجود 4 أطفال حديثى السن بصحبتهما يتراوح أعمارهم ما بين (2 إلى 5 سنوات) وأقرت الأولى بأن أحد الأطفال حفيد نجلها تقوم بتربيته واستغلاله فى أعمال التسول ولم يتم قيده فى سجلات الأحوال المدنية.
وأقرت الثانية أن باقى الأطفال (أبناؤها) من زوجها والمحبوس حالياً على ذمة إحدى قضايا المخدرات "متزوجه منه عرفياً" ولم يتم قيدهم بسجلات الأحوال المدنية وأنها تستغلهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتربح من خلالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عجوز تستغل حفيدها وأطفال ابنتها في التسول بشوارع القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.