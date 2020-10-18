تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر بتهمة التعدي على شرطي سابق وأستاذ جامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي
أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، حبس المطرب إيساف وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطي سابق.
وكشفت التحقيقات، أن المطرب وآخر اعتديا بالضرب على المجني عليهما، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.
وقدم المجني عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التي لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وارفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.
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