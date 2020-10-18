اليوم.. بدء فترة الصمت الانتخابي في الخارج لمرشحي البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن فترة الصمت الدعائي تبدأ من اليوم الأحد؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمصريين المقيمين خارج مصر.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحفية اليوم، أن الانتخابات بالخارج تبدأ بإجراء طباعة بطاقات التصويت و الإدلاء بالصوت و إرسالها لمقر البعثة الدبلوماسية المحدد له يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 19 و 20 أكتوبر المقبلين

وأكد على أن الناخب يلتزم بإرسال خطاب التصويت بالبريد الحكومي المستعجل خلال اليومين المشار إليهما بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى ثم يعقب ذلك ثلاثة أيام لاستقبال البعثات الدبلوماسية خطابات التصويت و هي أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة 21 و 22 و 23 أكتوبر المقبلين والتي تقتصر على استقبال الخطابات فقط.

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ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة مرشحين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم.

وكانت الهيئة الوطنية أعلنت عن بدء الدعاية الانتخابية، 5 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية، والتى تبلغ 13 محافظة، من 18 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر،

وتجرى انتخابات مجلس النواب فى الخارج لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الخارج لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات فى الداخل لمحافظات المرحلة الأولى يومى 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت فى الداخل لمحافظات المرحلة الثانية يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر، على أن تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر الذى يبدأ فيه الصمت الانتخابى، وتستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.