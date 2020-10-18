"الزمالك بينهار وعندي حصانة".. كواليس جلسة طعن مرتضى منصور لوقف قرار عزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

من جديد عاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور -الصادر بشأنه قرار بعزله من رئاسة النادي- إلى ساحات المحاكم، لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وشهدت جلسة اليوم الأحد، العديد من الكواليس منذ وصول مرتضى منصور قاعة المحكمة مرورًا بمشاداته مع محامي اللجنة الأولمبية، وصولًا إلى انفعاله بشأن مستقبل نادي الزمالك الذي يخوض نصف نهائي بطولة إفريقيا اليوم.

ولقي قرار اللجنة الأولمبية المصرية تأييدًا من اللجنة الأولمبية الدولية، والتي أكدت دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخلياً يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتى تمثلها وتطبقها جيداً اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقى اللجان الوطنية .

وبذات الوقت أمام مرتضى منصور طعنًا أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية استنادًا إلى أن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص قانوني يعاقب رؤساء الأندية نهائيًا، وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة اليوم لنظر الطعن.

وصول مرتضى

في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وصل إلى مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة منه، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

بمجرد وصول "منصور" إلى قاعة المحكمة رفقة مجموعة من محاميه، بدأ البعض من أنصاره يلتفون حوله، لدعمه في نظر طعنه، ولدعم فريقه ببطولة إفريقيا.

بدء الجلسة

دقائق معدودة حتى بدأت هيئة المحكمة -التي نظرت القضية بقاعة الدور الأرضي- في نظر الطعون المقامة أمامها، ثم تلاها نظر طعن رئيس الزمالك في آخر "رول الجلسة".

"الزمالك بينهار"

أكد مرتضى منصور، في بداية مرافعته أمام المحكمة أن مستقبل النادي ينهار بسبب قرار العزل؛ خاصة أن النادي مُقبل على نهائى بطولة إفريقيا ووجب عليه كرئيس للنادى مساندة الفريق الأول.

قال مرتضى منصور للمحكمة: "عندي نهائي الفترة الجاية ولازم ابقى جنب اللاعيبة.. ده نادي فيه 50 مليون مصري".

"عندي حصانة"

Advertisements

واصل مرتضى منصور أمام هيئة المحكمة قائلًا "إن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص قاوني يعاقب رؤساء الأندية نهائيًا".

قال أثناء مرافعته في جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي، إن ما يحدث من قرارات بعزله من رئاسة الزمالك مخالف تمامًا للواقع، كمان أنه لا يمكن توقيع العقوبة لأنه يمتلك حصانة مجلس النواب.

مشادة مرتضى مع محامي اللجنة

شهدت قاعة المحكمة، حالة من الجدل أثناء نظر طعن مرتضى منصور، بعد أن نشبت مشادة كلامية بين مرتضي ومحامي اللجنة الأولمبية.

ونشبت المشادة الكلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحامي اللجنة الأولمبية، بعد اتهامه للأخير بالتزوير، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.

"بنيت النادي ومش هسمح بالمساس بيه"

وأكد مرتضي منصور، أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدينا بمليار جنيه.

وأضاف أنه قام ببنائه من جديد ليكون ناديا كبيرًا، فضلًا عن قدرته على إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولى رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلماني، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية.

إجراءات احترازية

تم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بواسطة عدم سماح الأمن بدخول المتقاضين أو الزائرين دون كمامة، مع التزام بالتباعد الاجتماعي بين المتواجدين بالقاعات وبالخارج.

وكان مرتضى منصور أقام طعن أمام مجلس الدولة، اختصمت فيه وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، لإلغاء قرار اللجنة الاولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه كرئيسا لنادي الزمالك.

واستند الطعن على الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكد الطعن أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.