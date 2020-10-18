محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة والشركات التابعه بمبلغ 750 جنيهًا.
كما وافق وزير النقل على صرف منحة تشجيعية للعاملين بنظام الـ55 يومًا بمبلغ 500 جنيهًا، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير.
واعتبرت الهيئة المكافأة وسيلة تشجيعية للعاملين، ما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الإنتاجية، ومن المقرر صرف هذه المكافأة خلال ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الصرف خلال ساعات.. السكة الحديد: 750 جنيهًا منحة "المولد النبوي" للعاملين بالهيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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