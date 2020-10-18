الهجرة: بدء إرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بيانًا لكل الناخبين المصريين بالخارج، بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.
وأكدت وزارة الهجرة، أنه سيتم غدًا الاثنين الموافق 19 أكتوبر، البدء في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج، إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، حتى بعد غدٍ الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.
كما تنظم غرفة عمليات، لتغطية فعاليات انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر الجاري الساعة 9 صباحًا في مقر وزارة الهجرة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات "قاعة المؤتمرات" بمدينة نصر.
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