وزير التنمية المحلية: مواجهة مخالفات البناء بكل "حزم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر حجازي نائب المحافظ.

وخلال اللقاء أكد شعراوي أهمية الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عما تقوم به الإدارة المحلية، وطالب شعراوي القيادات المحلية في الأقصر بإبعاد ومحاسبة المقصرين من العاملين والموظفين وتحفيز المتميزين لتشجيعهم على التفاني في بالعمل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة والمخلفات على رأس أولوياتنا وتقييم العاملين بالمحليات.

وشدد شعراوي على أهمية متابعة رؤساء المدن لمنظومة التصالح والتسهيل والتيسير على المواطنين، والتواصل الجيد معهم لحثهم على استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بمنظومة التصالح وسداد جدية التصالح، بما يعود بالنفع على المواطن وتقنين مخالفات البناء التي يتم بمكن التصالح عليها.

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كما طالب شعراوي بأهمية الحزم والحسم في مواجهة ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء.

وأضاف الوزير: "لازم نشتغل على مدار اليوم ونسمع مشاكل الناس ونتواجد معاها علشان نحصل على رضاهم عما نقوم به ونقدمه".

كما طالب شعراوي رؤساء المدن بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عَلِي جميع العاملين، وشجعوهم للعمل بروح الفريق والعمل الجماعي.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وروساء المدن والأحياء والقيادات في مركز التنمية المحلية بسقارة، والأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات التدريبية الأخرى في الدولة، بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن.

كما طالب شعراوي القيادات بالمحافظة بالعمل على حسن إدارة الموارد المتاحة لديهم والاستغلال الأمثل لها.