شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الأولى لإجراءات تفتيش الحرب للجيش الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الأولى لإجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بعد رفع كفائتها وفقاً لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعرض تقرير الكفاءة القتالية الذي تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية، ثم قام الفريق محمد فريد بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للإطمئنان على جاهزيتها، وإستعدادها لتنفيذ أي مهام قتالية تسند إليها .

وناقش الفريق محمد فريد عدداً من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة، وأشاد بالإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال الجيش الثالث الميدانى الذين يحمون مصرنا الغالية ضد كافة المخاطر والعدائيات المحتملة .

ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للعناصر المشاركة، مؤكداً أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية بما يساهم في دعم القدرات القتالية للقوات المسلحة، مؤكداً أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف .