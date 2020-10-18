شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مواقف السيارات في بنها وشبرا الخيمة والخصوص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن بنها وشبرا الخيمة والخصوص لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

وقام المحافظ بتفقد موقف بنها العمومي ومواقف مسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة، ومواقف المؤسسة وكلية الزراعة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة والموقف العمومي بالخصوص، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا واللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

قام «الهجان» بتوزيع الكمامات على المواطنين والسائقين لارتدائها. وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

محافظ القليوبية يتفقد مواقف السيارات

محافظ القليوبية يتفقد مواقف السيارات