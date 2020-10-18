شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من مواقف السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الأحد، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدن ( بنها وشبرا الخيمة والخصوص )، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.

وبحسب بيان، الأحد، تفقد المحافظ موقف بنها العمومي ومواقف مسطرد أول وثاني بحي شرق شبرا الخيمة، ومواقف المؤسسة وكلية الزراعة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة والموقف العمومي بالخصوص، يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا، واللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونائبي حي غرب وشرق شبرا، ومسئولي إدارة الإشغالات والسادة ضباط المرور والمسؤول عن موقف بنها.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

ووزع الهجان الكمامات على المواطنين والسائقين لارتدائها، وناشد المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

وخلال الجولة تابع المحافظ منظومة رفع القمامة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين أمام المواقف، وبالشوارع الرئيسية، وذلك بمدن بنها والخصوص وشبرا الخيمة التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري لتلك المدن.

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