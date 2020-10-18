«خليها علينا».. مبادرة جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لاستقبال شكاوي المواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مبادرة «خليها علينا» لتلقي شكاوي مستهلكي مرفق الكهرباء للتدخل السريع والمساهمة في حل المشكلة وذلك من خلال 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين وهى: . 1-- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org 3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم. 4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154) Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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