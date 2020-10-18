شكرا لقرائتكم خبر عن 2442 وظيفة خالية لجميع المجالات (التفاصيل والرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، عن توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.

ويتم التقديم على الموقع الالكتروني «برنامج طالبي العمل» www.manpower.gov.eg تحت مسمى «النشرة القومية للتشغيل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتشمل الوظائف العديد من التخصصات منها افراد امن ومهندسين وعمال نظافة ومشرفين وغيرها:

لمشاهدة جميع الوظائف فى رابط واحد مجمع :

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