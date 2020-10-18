شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث سبل التعاون.. وزير الإعلام يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان، الأحد، رحب أسامة هيكل بالسفير مؤكدا على عمق العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وقدم له التهنئة لتوليه مهام عمله وتقديم أوراق إعتماده الشهر الماضي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعرب كريستيان برجر عن سعادته بزيارته الأولى لوزارة الدولة للإعلام، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بنشر الوعي لدى المواطنين وتقديم المعلومات الدقيقة عن كافة الأحداث الجارية وجهود التنمية والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وخلال اللقاء جرى استعراض أهم المبادرات لدى وزارة الدولة للإعلام ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمجالات التي يمكن أن يتم التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

وعبر هيكل خلال اللقاء عن دعمه لمسابقة التصوير الخاصة بالاتحاد الأوروبي وذلك لأهمية الصورة في نقل الرسائل الإعلامية بشكل مبدع، وكذلك أعلن برجر عن دعمه لمبادرة «تنمية» التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام مؤخرا لدعم جهود التنمية المستدامة ونشر الوعي بها على نطاق واسع.

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