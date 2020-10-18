شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تفتتح المرحلة الأولى للمشروع التنموى المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح جامعة حلوان غدًا «الاثنين» المرحلة الأولى للمشروع التنموى المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان في إطار توجه القيادة السياسية لدعم أهداف رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان المشروع ياتي في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة 2025، والتي تهتم بالمشاركه المجتمعيه لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. حيث بدأ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة في وضع مؤشرات عمل لتطوير المناطق العشوائية ولا سيما في المناطق المحيطة بالجامعة ومنها منطقة كفر العلو بحلوان وهى منطقة كثيفة السكان ذات احتياجات متعددة وجهود تنموية مكثفة ومشروعات تنموية متكاملة.

واستطاع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حصر الاحتياجات الأساسية للمنطقة وسكانها وضع جدول زمنى للعمل على تطوير منطقة كفر العلو وتنسيق العمل مع جهات حكومية واهلية بعضها بالمنطقة والأخرى خارج المنطقة بهدف العمل على تنفيذ المشروع التنموى المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان وذلك وفقا لمجموعة من المراحل وتتضمن المرحلة الاولي الزيارات الميدانية في المنطقة وتحديد الاحتياجات الفعلية، ووضع مؤشرات العمل التنفيذية وجذب المواطنين للمشاركة في مناقشة احتياجاتهم وعرض ترتيب الأولويات في العمل بالمنطقة لرفع الوعي لديهم وبناء الثقة بين المواطنين وفريق عمل الجامعة بمركز رصد، ودمج الاحتياجات مع المؤسسات الحكومية الأهلية لتلبية الاحتياجات.

كما يتم عقد مذكرات تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى مثل اتحاد الصناعات، وذلك بهدف إحداث التغيير المطلوب لتحسين مستوى المعيشة من خلال المبادرات المختلفة وجوانب أخرى ليستفيد منها مجتمع كفر العلو من هذه الجهات، وتخصيص اماكن في كفر العلو مثل نادى كفر العلو والمدارس الموجودة وغيرها لتصبح نقاط للتواصل مع المواطنين، إلى جانب التفاعل مع كليات جامعه حلوان،لبحث سبل دعمهم للمنطقة وفقا للاحتياجات المدروسة ،ومناقشة آليات تنفيذ العمل وذلك لكل الكليات بتنوع تخصصاتها.

وتتضافر الجهود خلال تنفيذ برنامج المرحلة الأولى بين العديد من الجهات داخل الجامعة وخارجها، حيث تشارك كليات التربية الفنية في ورش تدريب للاطفال بالمدارس وايضا تجميل اسوار المدارس الابتدائية بالمنطقة، وتشارك كلية التربية بالتوعية بدور الجامعة في محو الأمية، وكلية الاقتصاد المنزلى في تنفيذ برنامج تدريبى لقياس اتجاهات السيدات نحو الإستفادة من التدريب من أجل التشغيل على الحرف والصناعات الجلدية والتطريز وغيرها، وتشارك كلية التمريض في قياس السكر والضغط للمواطنين، وايضا تعقد ندوة تثقيفية حول اكتساب المناعة بالطرق العلمية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة.

وتقدم كلية الخدمة الاجتماعية ندوة عن برنامج مودة ضمن مبادرات الرئاسة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ويشارك صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في حملة توعية وتوزيع بروشور تثقيفى عن أضرار الإدمان بمشاركة مع متطوعى شباب كفر العلو ومتطوعى صندوق الإدمان.

كما تشارك في المنطقة في التطوير، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحي حلوان، وشركة أسمنت حلوان، وشركة الأسمدة، ومبادرة هانجملها ومبادرة أنت اقوى من المخدرات، وذلك بالتعاون مع أهالى المنطقة ومشاركة إدارة حلوان التعليمية بالتبين، والمدارس ونادى كفر العلو هذا وتتكاتف الجهود المختلفة رغبة في إحداث تنمية وتطوير يشهده ويلمسه المواطنون بهدف تحقيق الاستفادة من الخدمات المقدمة وتحسين مستوى الخدمات. ومن جانب آخر يتكامل دور الجامعة مع اتحاد الصناعات في تنظيم معرض لمستلزمات الدراسة من شنط وأدوات مدرسية وتلوين وغيرها.

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هذا وتنطلق فعاليات المرحلة الأولى للمشروع التنموى المتكامل لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان من جامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ متوجهة إلى منطقة كفر العلو لافتتاح المشروع، وذلك بحضور قيادات الجامعة ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمشاركين بالمشروع.