شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب كلية التربية الرياضية في أول أيام العام الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور ايمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في استقبال طلاب كلية التربية الرياضية ببو فؤاد يرافقهما الدكتور احمد عبدالقادر عميد الكلية والوكلاء.

وهنئ رئيس الجامعة الطلاب ببداية العام الجامعي الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح وطلب منهم ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته بالكلية تأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة والأمان لطلاب الكلية وأسرة الكلية.

و اكد الدكتور ايمن إبراهيم ان إدارة الجامعة تسعى لتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب لتوفير المناخ الأمن والذى يضمن انتظام العملية التعليمية وموجه أبنائه الطلاب بان بابة مفتوحة دائما لاستقبالهم والرد على كل أسئلتهم كما حثهم أيضا على الاهتمام بالتحصيل الدراسي والاستفادة أيضا من التطبيقات التكنولوجية التي تعدها الجامعة وكلياتها مع السادة الأساتذة في مختلف المواد الدراسية.

وعلى هامش زيارته لكلية التربية الرياضية تفقد رئيس الجامعة فعاليات اختبارات تأهيلي دكتوراه للعام الجامعي 2020/2021، بحضور أساتذة الكلية ولجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات من مختلف التخصصات الرياضية.

و اعرب رئيس الجامعة عن فخرة بتواجده في احدى القلاع الرياضية وهذا المحفل العلمي الرياضي وهذه الكوكبة من الأساتذة الأجلاء في التربية الرياضة وفروعها المختلفة في اختبارات تأهيلي الدكتورة بالكلية.

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