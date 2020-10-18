شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سوسة مشرفًا على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارًا بتكليف الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة، الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري بالإشراف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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