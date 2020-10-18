شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة للمياه والصرف الصحي بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة . و قدم رئيس الشركة درع الشركة للسيد محافظ السويس تقديراً لجهوده والتعاون المستمر في النهوض بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب بالسويس . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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