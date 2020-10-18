شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» تفتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، حيث تسعى أكاديمية الشباب إلى تمكين العلماء المصريين الشباب من لعب دور حيوي في نظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني، وتجميع الباحثين الشباب المستقلين الذين يجمعون أعلى مستوى من التميز البحثي مع شغف واضح لإحداث تأثير على المستويين الوطني والدولي.

تدعو أكاديمية الشباب كافة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه بحد أدنى ثلاث سنوات حتى عشر سنوات للتقديم ليصبحوا أعضاء ويفتح باب التقديم ابتداءً من اليوم حتى 31 أكتوبر 2020، تشجع أكاديمية الشباب الباحثين على القيام بدورهم والمساهمة في في منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية من خلال تشكيل الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية، وإشراكهم في المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل، وومساعدتهم للحصول على المنح اللازمة لبرامجهم ومشاريعهم البحثية والمنافسة على الجوائز العلمية الوطنية والإقليمية والدولية.

ولمزيد من المعلومات حول كيفية التقديم من خلال هذا الرابط

http://asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/952-2020