شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يكرّم الفريق المشرف على الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الالتحاق بالمدارس التجريبية والمتميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية فريق العمل المشرف على الموقع الإلكترونى الخاص بإستقبال تقديم طلبات رياض الأطفال بالمدارس التجريبية والمتميزة على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2020/ 2021 بعد نجاح التجربة

حيث أهدى محافظ المنوفية فريق العمل شهادات تقدير لجهودهم المبذولة في نجاح المنظومة الإلكترونية والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة أبناء المنوفية، يأتى هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقاً لمعايير العدالة والشفافية بين الجميع حفاظاً على مصلحة ومستقبل أبنائه الطلاب.

وقد أعرب الفريق القائم على الموقع الإلكترونى عن سعادتهم بهذا التكريم، موجهين كل الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية لما لمسوه من إهتمام وتقديراً لجهودهم المبذولة.

كان محافظ المنوفية قد سبق وأصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام بشأن إطلاق موقع القبول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بدائرة المحافظة بالتنسيق مع المختصين لتسويق الموقع للمحافظات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية كان لها السبق في اطلاق موقع الكتروني للتقديم للمدارس المتميزة والرسمية للغات، حيث أتاح الموقع التسجيل لأولياء الأمور واختيار الرغبات للتقديم في المدارس الرسمية والمتميزة للغات لمرحلة رياض الاطفال ولمدة شهر

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