شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنى فيبي فوزى لانتخابها وكيل مجلس الشيوخ: انتصار جديد للمرأة فى عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهاني الى النائبة فيبي فوزى جرجس والتى تم انتخابها اليوم لتولي منصب وكيل مجلس الشيوخ بعدد أصوات 199 صوتا، وذلك خلال الانتخابات التى تمت اليوم خلال اولى جلسات انعقاد المجلس والتى تم خلالها إختيار رئيس المجلس وووكيليه .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها بإختيار النائبة فيبي فوزى جرجس كاول سيدة تتولي منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد اعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الاخيرة ، مشيرة ان اليوم هو أحد الأيام التاريخية التى شهدت انتصار عظيماً للمرأة المصرية، فقد خرجت المرأة في نهاية هذا اليوم رابحة ، مضيفة ان انتخاب سيدة في هذا المنصب هى فرصه عظيمه تتاح لها ، الامر الذي سيعود بالايجاب على وضعها السياسي وعلى مشاركتها في الحياة العامة، والذي يؤكد قدرتها وكفاءتها لتولى اى منصب وبجدارة اذا اتيحت لها الفرصة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية اصبحت تتقدم الى الامام نحو تولي العديد من المناصب القيادية في كافة المجالات ، ويرجع كل الفضل في ذلك للدعم والمسانده الكبيرة التى تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي منح المرأة المساحة الكافية والفرصه اللازمة لاثبات ذاتها وامكانياتها مشيرة ان المرأة اليوم تسطر فصل جديد في مجلد انجازاتها عبر التاريخ . متمنيه لها مزيدا من النجاح والتوفيق فى هذا المنصب.

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وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن امنياتها بمساهمة النائبات بمجلس الشيوخ بخبراتهن وكفائتهن وتنوع مجالاتهن بدور كبير خلال الفترة القادمة في اثراء الحياة النيابية والتشريعية ، والتمثيل في المجلس تمثيلا مشرفا نفخر به كما تعودنا منهن دائماً .

جدير بالذكر أن وكيلة مجلس الشيوخ المنتخبة النائبة فيبي فوزى جرجس تنتمى لحزب الشعب الجمهورى، وهي إحدى القيادات النسائية المعروفة في الاسماعيليه و التي مارست عملا ميدانيا على مدار السنوات الماضية من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة فرع الاسماعيلية منذ إنشائه و حتى وصلت إلى منصب المقرر المناوب ، كما انها عضو لجنة المشاركة المجتمعية بجامعة قناة السويس.

وهى حاصلة على بكالوريوس الإعلام و ماجستير الإعلام من جامعة القاهرة و تعمل مديرا عاما للاخبار بتليفزيون القنال