شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة الصادرات الدوائية المصرية حتى 2024 .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفو جرافيك تناول فيه تقرير مؤسسة فيتش الخاص بالصناعات الدوائية والرعاية الصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتوقع التقرير نمو الصادرات المصرية بمعدل إجمالي 5,2% في الفترة من 2020 - 2024 كما تناول فرص مصر للتحول لنقطة ذات أهمية لتجارة الدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا لما يمتلكه قطاع تصنيع الأدوية المصري من مؤهلات علاوة على ما توليه الحكومة من اهتمام لهذا القطاع الحيوي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بزيادة الصادرات الدوائية المصرية حتى 2024 .. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.