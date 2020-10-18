شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطور محاور سعد زغلول وسمير صادق بمدينة الحوامدية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة الجيزة أعمال توسعة لعدة شوارع بالمحافظة لحل أزمات التكدس والاختناقات المرورية، حيث بدأت أجهزة المحافظة أعمال تطوير وتوسيع شارعى سعد زغلول بمدينة الحوامدية بطول 1200 متر وبعرض 12 مترا وسمير صادق بطول 800 متر، وبعرض 10 أمتار لخلق محاور مرورية جديدة وإيجاد السيولة المرورية لشوارع الحوامدية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.

وواصلت محافظة الجيزة تطوير المناطق غير المخططة، وذلك من خلال رصف الطرق وتجديد شبكات الصرف والمياه والكهرباء، حيث رصفت محافظة الجيزة عدد من الشوارع بمناطق مختلفة فى إطار أعمال التطوير بالمناطق العشوائية والغير مخططة واستكمال الأعمال وإضفاء لمسة جمالية بتلك المناطق.

وفى السياق تم استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع المجزر الآلى من اللبينى بحى الهرم، وهو ما لاقى استحسان من سكان الشارع ورفع من مستوى النظافة بالشارع مع العمل على استمرار أعمال التطوير بالشوارع المحيطة.

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وفى السياق واصلت محافظة الجيزة رصف منطقة حدائق الأهرام القديمة بالهرم، فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الاهتمام بتطوير وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لما يمثله من أهمية سياحية وواجهة حضارية، وتم رصف شوارع المنطقة فى ضوء أعمال التطوير الشاملة بالمناطق المحيطة بالمتحف المصرى.