شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة أرملة الفريق محمد العصار التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25% توقعات بسقوط أمطار الثلاثاء على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وزيرة التضامن تؤكد تطوير 540 حضانة و1980 فصل بالتعاون مع المجتمع المدنى "التأمينات" تعلن استمرار صرف معاشات أكتوبر بدون معوقات وزيرة التضامن تؤكد رصد 250 مليون جنيه لتنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتلقى 1262 مكالمة الأوقاف تعلن توفير 10 آلاف و500 زى أزهرى و6242 عمامة للأئمة Advertisements وعاظ وواعظات الأزهر يجوبون المدارس ضمن حملة "بالعلم نرتقى".. صور وزير التنمية المحلية: التصالح فى مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة أولوياتنا نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية البنات ويشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية مصر للطيران تسير غدا 32 رحلة دولية وداخلية لنقل 3 آلاف راكب الخشت يعلن تطوير استقبال قصر العينى بمواصفات عالمية بـ 300 مليون جنيه.. صور المترو يواصل توزيع كمامات على العاملين ويشدد على ارتدائها في كل الخطوط رئيس جامعة عين شمس يتفقد أول مطعم مفتوح بمدينة الطلبة.. صور القوى العاملة تتابع أحوال المصريين بإيطاليا وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم محافظ الجيزة يوجه بتحويل المكاتب والحجرات غير المستغلة لفصول دراسية لتقليل الكثافات الزراعة والفاو تحتفلان بيوم الأغذية العالمى تحت شعار "معا ننمو ونتغذى"

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