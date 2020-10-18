شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ بـ287 صوتا.

فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ بـ 287 صوتا

أعلن الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، فوز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

الحبس 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة للمتهمين بالتنمر على مسن بسوهاج

قضت محكمة جنح سوهاج، دائرة الأحداث، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمرو فهمى، بمعاقبة " عبدالرحمن . ب . م " و"حسن . أ . ح" و" محمود . م . ح "، بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنمر على "العم عاشور" وألقا به فى مصرف نجع الحسك بمركز المراغة بالمحافظة.

التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20 إلى 25%، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات الأخرى.

رئيس الحكومة: الدولة تبنت برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالى، بعد النجاح الذى تحقق فى النسختين السابقتين لعامى 2018 و2019.

رئيس الوزراء: محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالى، بعد النجاح الذى تحقق فى النسختين السابقتين لعامى 2018 و2019.

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث نقل للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمنياتِه بالتوفيقِ والنجاح للفعاليات، كما أعرب عن سعادته بافتتاح أسبوع القاهرة للمياه للعام الثالث على التوالى، بعد النجاح الذى تحقق فى النسختين السابقتين لعامى 2018 و2019.

رئيس مجلس المياه العالمى يؤكد: مصر تعد دولة خبيرة فى إدارة المياه

أكد رئيس مجلس المياه العالمى لويس فاشون، أن نهر النيل يعتبر من الأمثلة للحضارة المصرية القديمة التى تجرى فى عروق كل المصريين، مشيرا إلى أن مصر تعد دولة خبيرة فى إدارة المياه.

مواجهة الموجة الثانية من كورونا .. حظر تجوال فى باريس و8 مدن كبرى

مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا ودخول بعض المدن بها فى الموجة الثانية من تفشى فيروس "كوفيد – 19"، قررت السلطات الفرنسية تطبيق حظر التجول فى باريس و8 مدن كبرى فى محاولة منها لوقف تفشى الفيروس.

وزير الري يؤكد رفض أثيوبيا الوصول إلى اتفاق عادل فى أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري: "أن مصر تسعى من خلال اسبوع القاهرة للمياه للتواصل والتبادل المعرفي ورفع الوعي بقضايا المياه، وقد حرصت مصر على تعظيم المورد المائي في وجدان المصريين والتفنن في إدارته كما وكيفا لتعظيم الفوائد، وسلك المصريون مسلك أجدادهم في الحفاظ على المياه وتلبية احتياجات المياه، وسوف يعاني العالم من المياه لمواجهة التحديات".

وزير التعليم يتفقد مدارس القاهرة ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية التعليمية في محافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، جاء ذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020.

شيخ الأزهر يستنكر وصف الإسلام بالإرهاب: "جهل ودعوة للكراهية"

استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصف الإسلام بالإرهاب من خلال تكرار استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، مؤكدا أن ذلك ينم عن جهل بمبادئ هذا الدين الحنيف الذى يدعو إلى السلام.

وزير النقل يوجه بسرعة تنفيذ القطار الكهربائى "السلام - العاصمة الإدارية"

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائى LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور – السلام".

تسليم التابلت لطالبات الصف الأول الثانوى فى ثانى أيام الدراسة

سلمت عدة مدارس ثانوى، أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بعد سداد الطلاب مبلغ 100 جنيه، استعدادا لانطلاق الدراسة الإلكترونية والدخول على بنك المعرفة المصرى ومنصة التعلم.

المجلس العالمي للمياه يدعو إلى اتفاقية جديدة عادلة لحل أزمة سد النهضة

أكد المجلس العالمي للمياه، أن حل أزمة سد النهضة يتطلب اتفاقية جديدة عادلة للجميع، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق انطلقت اليوم اﻷحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت شعار" اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، و سمية بنت الحسن ، مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام ، رئيس الجمعية العلمية الملكية ، المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدولي سيني المدير التنفيذي للمنتدى التاسع للمياه و ماسيج بوبوسكي ، المدير العام لسياسة الجوار والتوسع (DG NEAR) ، الاتحاد الأوروبي .

فوز المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبى فوزى بمقعدى وكالة مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم الأحد، فوز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، بمقعدى وكيلى المجلس.

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وزير خارجية البحرين: تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية مهمة

قال وزير خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزيانى أن تفعيل إعلان تأييد السلام مع إسرائيل خطوة تاريخية هامة، جاء ذلك خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى، مئين بن شبات، والوفدين المرافقين فى البحرين.

رئيس "الشيوخ" يؤكد اختصاص المجلس بمهام جسيمة وتزويده بالخبرات

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فى كلمته أمام المجلس عقب فوزه برئاسته منذ قليل: "إنه ليوم مشهود تشهد فيه مصر مجلسكم الموقر الذى اكتمل فيه بناؤه الدستورى بعودة الغرفة الثانية للتشريع، وسيعمل من أجل مصلحة الشعب".

مرتضى منصور للمحكمة: مستقبل الزمالك بينهار وعندى نهائى لازم أكون جنب اللاعيبة

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أثناء مرافعته فى جلسة الطعن المقام منه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادى، "هو رئيس النادى يقدر يدخل الاستاد وهو معزول وأنا مانع الشباب ينزل الشارع، ومستقبل الزمالك بينهار بسبب قرار العزل وعندى نهائى جى ولازم أبقى جنب اللاعيبة دي.. ده نادى فيه 50 مليون مصري.

4 مرشحين يتنافسون على وكيلى مجلس الشيوخ بإشراف لجنة خاصة.. وبدء الانتخاب

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ فى الإدلاء بأصواتهم لانتخاب وكيلى لمجلس الشيوخ، وكان المجلس قد وافق على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الوكيلين برئاسة المستشار فرج الدرى وعضوية كل من الأعضاء عبد المنعم السعيد ومحمد جزر وطارق رسلان ومحمود القط وحنا جريس وعمر عزت محمد.

رئيس الشيوخ يؤكد قيادة الرئيس سفينة الوطن بثبات وحكمة مستلهما إرادة الشعب

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الرئيس قاد سفينة الوطن بثبات وحكمة مستلهما إرادة الشعب وها هو يسير بها فى بحر متلاطم الأمواج ويتربص به قراصنة لا ضمير لهم ولا نبل.

مرتضى منصور يؤكد للمحكمة عدم وجود نص بمعاقبة رؤساء الأندية بلائحة الأولمبية

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أثناء مرافعته فى جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادى، أن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيا وما يحدث مخالف تماما للواقع، ولا توقع العقوبة لأنى أمتلك حصانة مجلس النواب.

رئيس مجلس الشيوخ: الله هيأ من بين أبناء مصر فارسا وطنيا غيورا على وطنه.. صور

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن شعب مصر وضع على كاهل أعضاء المجلس، مسؤولية كبرى، وبات يتطلع إلى مجلسكم وينتظر منه الكثير ناظرا إليه نظرة الرجاء والأمل.

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة شمالا غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وطقس حار على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية والرياح معتدلة .

الصحة: 92.2 % نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لـ92.2 % بعد تسجيل 97157 حالة شفاء حتى الآن.

"وكالة وفا": وضع صائب عريقات الصحى يتطلب وضعه تحت عناية ورقابة طبية خاصة

أعلنت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المصاب بفيروس "كورونا"، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة فى جهازه التنفسى، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات فى أراضى الـ1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة.

أعضاء مجلس الشيوخ الـ300 يؤدون اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية

انتهى أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون والمعينون والبالغ عددهم 300 عضو، من أداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية التى عقدت ظهر اليوم الأحد، برئاسة الفريق جلال هريدى رئيسا بصفته أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء وهما عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، ومحمود سمير عبد الجليل.

بدء الصمت الانتخابى للمرشحين بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

انطلقت منذ قليل فترة الصمت الانتخابى للمرشحين بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والذى يحظر خلاله ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية تمهيدا لانطلاق مارثون تصويت المصريين بالخارج يوم الأربعاء المقبل.

وزيرة خارجية إسبانيا تؤكد توقيع اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر قريباَ.. فيديو

قالت ارانشا جونزاليزا لايا وزيرة خارجية أسبانيا، أن إسبانيا ومصر يناقشان حاليًا عددًا من الاتفاقيات فى مجالات عديدة، ومنها مقترح اتفاقية لتبادل "المجرمين الهاربين" بين البلدين، والتى من المرجح أن تظهر للنور قريبًا. وشددت أرانشا أن وزارة الخارجية الإسبانية ونظيرتها المصرية تجريان محادثات منذ فترة من الزمن لإيجاد حل وتوقيع اتفاق قريبا فى هذا الشأن.

النائب محمد أبو غالى يؤدى اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

أدى النائب محمد أبو غالى، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، وتُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا اللواء جلال هريدى، ويٌشرع فى بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضو.

الصحة تطلق 63 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 63 قافلة طبية مجانية، بدأت أمس السبت وحتى آخر شهر أكتوبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

افتتاح مستشفى الطوارئ بقصر العينى رسميا منتصف نوفمبر المقبل

أعلنت الدكتور هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العينى، أن الافتتاح الرسمى لطوارئ قصر العينى سيكون، منتصف نوفمبر المقبل، فيما يتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، قسم الطوارئ بـ قصر العينى الجديد، لمتابعة أخر التجهيزات.

السعودية تبدأ المرحلة الثانية من العمرة.. 800 ألف معتمر يؤدون المناسك

استقبلت المملكة العربية السعودية 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، والتي تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.