شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب فتاة وراء شائعة تعرضها لمحاولة اختطاف بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم شاب تعرض خطيبته لمحاولة اختطاف عبر السوشيال ميديا، وتبين عدم صحة الواقعة، حيث كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور على موقع فيس بوك يتضمن الزعم بمحاولة إختطاف فتاه بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، يتضمن قيام أحد الأشخاص بملاحقة إحدى الفتيات ومحاولة إختطافها ووضع صوره له بالمنشور حال سيرهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن عدم صحة الواقعة وتم التوصل للفتاة، وبإستدعائها تبين أنها "طالبة ، ومقيمة بدائرة القسم" وبسؤالها أنكرت تعرضها لأى محاولات خطف أو مضايقة من قِبل الشخص الظاهر بتلك الصور، وأضافت بقيامها بإخبار "خطيبها" بشعورها بقيام أحد الأشخاص بتتبعها خوفاً من الإيذاء، إلا أنها فوجئت بقيام خطيبها بنشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى على خلاف الحقيقة ، وبإستدعاء خطيبها وسؤاله أيد ما سبق وأضاف بتحصله على الصور من أحد المحال التجارية بمحل الواقعة وقيامه بنشرها خشية من تعرض ذلك الشخص للفتيات بالمنطقة سكنهم ، وتم التوصل لذلك الشخص الموضح بالصور وتبين أنه "عامل ، ومقيم بالجيزة" وبإستدعائه اعترف بأنه المتواجد بالصور ونفى قيامه بأى أفعال تضر بالفتاة ولم يعلل سبباً لإدعائهما عليه بذلك .