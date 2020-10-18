شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من المعهد الصحى للذكور دفعة مساعد أول شهيد عبدالله محمد شعبان عبده، والدفعة الثالثة من المعهد الصحى للإناث دفعة رقيب شهيد أحمد محسن أحمد محمد، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية

وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ويعد خريجى المعاهد الصحية للقوات المسلحة، أحد أهم دعائم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة، وذلك بعد أن تم تأهيلهم وإعداداهم بدنياً وعسكرياً وعلمياً داخل المعاهد الصحية بما يتناسب مع مهامهم المستقبلية.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض للمهارات البدنية، التى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، تضمن العرض الرياضى عدد من تمارين الإعداد البدنى، التى يتم التدريب عليها بشكل يومى، التى أظهرت الاستعداد القتالى العالى للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبه عرضاً لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة، أظهر مدى المستوى الراقى الذى يبرز احترافية الخريجين.

تلى ذلك عرضًا للمهارات التخصصية التمريضية يوضح أسلوب التعامل مع إصابات الميدان بمختلف أشكالها وكيفية التعامل الأمثل مع كافة الحالات المصابة، مع إمكانية تنفيذ عملية الإخلاء الطبى بشكل احترافى، وظهر خلال العرض ما وصل إليه الطلبة من مهارة فائقة وقدرة عالية على العمل تحت مختلف الظروف، خاصة فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ثم قدمت فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحى للإناث عرضاً فنياً وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية.

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وفى أداء متميز وانضباط عسكرى راقى قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التى سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر.

أعقبه إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحى العسكرى، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائى 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحى للذكور والمعهد الصحى للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة، الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى رئيس هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر للوصول بالمنظومة التعليمية لأعلى مستوى وطبقاً للمعايير العالمية لتخريج أجيال مؤهلة تكون قادرة على المساهمة فى تكامل المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة.

وفى نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، مشيرًا إلى الدور الهام والأساسى لأفراد هيئة التمريض فى تقديم الرعايا الطبية للمرضى، ومؤكدًا على أن القوات المسلحة تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتقديم علاج طبى متميز للعسكريين والمجتمع المدنى على حد سواء.