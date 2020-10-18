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أعضاء مجلس الشيوخ الـ300 يؤدون اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون والمعينون والبالغ عددهم  300 عضو، من أداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت ظهر اليوم الأحد، برئاسة الفريق جلال هريدي رئيسا بصفته أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء وهما عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، ومحمود سمير عبد الجليل.

 

وتنص المادة  الدستورية رقم (104) من الدستور، والتى تنطبق علي مجلس الشيوخ،  يشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

وشهدت الجلسة، إعادة نحو 7 نواب لليمين الدستورية، وذلك لعدم التزامهم بالنص في المره الأولى، حيث يجب أن يؤدي الأعضاء القسم وفقا لما جاء بالنص الدستوري دون زيادة أو نقصان، لاسيما وأن هذا اليمين شرط لممارسة العضو مهام منصبه.

 

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر (200) عضو، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100) عضو على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

 

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى: يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

 

وجاءت الأسماء كالتالى:

 

رضا محمد الحسينى الشافعى

 

عبد السلام عبد السلام مصطفي الجبلى

 

مصطفي محمود ابراهيم عبد المجيد

 

ثروت فتح الباب أبو الفتوح محمد العجمي

 

احمد محمد محمود علي الخطيب

 

احمد عبد الجواد محمد محمد

 

حسن قنديل على البحيرى

 

طارق حسن محمد مصطفى

 

محمد علي احمد سيد

 

وليد احمد عبد الرحمن ابو بكر

 

حسام ابراهيم الدسوقى محمد الخولى

 

محيي محمد حافظ عثمان عثمان

 

نور الدين السيد على هاشم

 

وليد صلاح مصطفى التمامي

 

رزق علوانى عبد الحميد علوانى

 

نشأت متري صليب جندي

 

محمد علي عبدة ابوحجازى

 

عبد المجيد عبد العاطى عبد المجيد الاشقر

 

ايمن محمد حامد شريف

 

خالد محمد سعيد حسن شحاته

 

مجد الدين حسيبو ابو الحسن طة

 

مصطفى قدرى مصطفى الشريف

 

سالم شتيوي سالمان غنيم

 

محمد سليم السيد عطية ابو الخير

 

محمود عبد الله احمد حسين

 

عايدة نصيف ايوب عوض الله

 

امين جابر محمود الصيرفى

 

عادل حسن ابو الفتح الطنيخى

 

سمير السيد احمد قاسم

 

هبه مكرم كامل شاروبيم

 

محمد اشرف محمود حلمي الصرفى

 

احمد على محمد حماد

 

محمد سعد ذكى السعدى

 

وليد محمود ابراهيم الشرمه

 

سامح محمد صلاح الدين محمد ابراهيم الشيمي

 

السيد ابراهيم محمد عوض الله

 

مجدي احمد محمد خراجه

 

اكمل الله فاروق محمد احمد عبد العال

 

عيد علي مهدي بلبع

 

عمرو محمد السعيد فهمي مصباح

 

السيد سيد احمد القفاص

 

وجيه رشدي يسى سنبل

 

عمرو ابراهيم على محمد

 

محمد عبد المنعم زين قرشي

 

طارق احمد محمد عبد الهادى

 

مجدى عبد الرحيم سليم عبد الرحمن

 

فكتور فاروق جرجس ابراهيم

 

ايهاب محمد محمود ابوكليله

 

علاء الدين محمد جاد احمد

 

مصطفى سعيد امين الطربانى

 

يسرا احمد فؤاد سليمان اباظة

 

عاطف محمد محمد علم الدين

 

مصطفى بيومى محمد بيومى النفيلى

 

منى عبد التواب عبد اللطيف الخشاب

 

حماد موسى حماد موسى

 

سيد عبده حامد الشافعى

 

محمد علي عبد الفضيل قنديل

 

نبيل حميدة عبدالخالق ثروت محمد سليمان

 

محمد توفيق محمد الجمل

 

محمد عبده صديق 

 

هشام علي احمد علي الحاج علي

 

محمد عبد المعطى على السيد

 

ابو النجا محمود عثمان المحرزى

 

محمد حسن محمود مرشدى

 

عادل عبد الفتاح مأمون ناصر

 

وليد محمود فوزى على المليجى

 

محمد وجيه عبد الله محمد خالد

 

وائل زكريا محمد الامير ابراهيم

 

احمد محمد عبد الرحمن قرقوره

 

محمد محمد السيد الصالحى

 

عمر احمد عمر محمد زايد

 

علاء الدين ناصف عبد المقصود طاحون

 

اشرف حسين عشيري محمد

 

محمد حميده على البنا

 

عمرو محمد نبيل عبد الظاهر ابو السعود

 

عبده عبده عطية على عايشة

 

على عطوه مضعان عواد

 

عبد الحكيم حسانى احمد محمد

 

حاتم علوى السيد ادريس عبد العال المليجى

 

عبد القادر ابراهيم عبد القادر عبد البصير

 

عاطف حسن  احمد يوسف

 

محمد رشاد عثمان محمد قاسم

 

صالح سلطان حسن سلطان

 

محمود عبد العليم حافظ منصور

 

على محمد على العجوانى

 

محمد السعيد محمد عريبي

 

حسين عبد الله عبد العال  خضير

 

محمود فريد محمود شرارة

 

جمال عبد الظاهر محمد اسماعيل

 

معتز احمد صفوت ابو زيد ابوطالب

 

ايهاب يوسف فؤاد الهرميل

 

احمد جلال ابو الدهب

 

مؤمن محمد اسماعيل معاذ

 

على محمد عبد الرحمن مهران

 

مصطفى محمد سالمان حسن

 

هند جوزيف امين شحاته

 

عبد الرحيم كمال طه محمد

 

اسامة محمد نورالدين حافظ الهوارى

 

مدحت محمد عبدالجابر محمدالمدنى

 

فرج فتحى فرج على

 

عبدالسميع عبدالقادر يوسف احمد

 

عزالدين حسن عبدالله جوده

 

سهير عبد السلام حنفى عبد السلام

 

احمد محمد شرانى عيد

 

حنان عبدالحميد عبدالحفيظ ابراهيم

 

نادر يوسف نسيم هندى

 

جيفارا محمد احمد الجافى

 

رشا احمد مهدى على

 

عبدالوهاب عبدالرزاق حسن عبدالوهاب عبدالرزاق

 

احمد صبيح محمد خشانه

 

هانىء يوسف عبدالشهيد جرجس

 

وحيد مصطفى على عامر

 

عبد الحي الرفاعي محمد عبيد

 

محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى

 

احمد حسين فايق صبور

 

خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم

 

رافت كمال زكى سوس

 

جمال ابوالفتوح محمد محمد

 

احمد سمير سيد زكريا

 

سعد عبد المولى سعد عبد الرازق

 

احمد محسن مبارك سليم

 

هالة كمال عبد الجابر

 

ياسر محمد زكى ابراهيم

 

احمد عبد الشافي محمد البلشي

 

ناجح محمد سيد عبد الفتاح جلال

 

محمد محمود محمد حمزه

 

صلاح محمد فتح الله السعودي

 

محمد نبيل محمد حلاوة

 

محمد كمال محمود موسى

 

محمد الانور سليمان عبد الحفيظ

 

عمرو محمد عبد الحميد التونسي

 

احمد صلاح فريد الطاروطي

 

احمد انور محمد شاهين

 

زين العابدين احمد محمد ابراهيم

 

هند محمد ممدوح حنفي

 

اشرف ممدوح عبد الونيس شعبان

 

عمرو محمد يسرى ابراهيم عكاشة

 

محمد عبد الحفيظ صالح محمود

 

عصام هلال محمود محمد عفيفى

 

محمود عبد الرحيم ابوسديره

 

احمد يسرى السيد عبدالعال قطب

 

محمد اسماعيل محمد منظور

 

احمد فوزى محمود احمد

 

احمد احسان مصطفى دياب

 

محمود مصطفى بكري محمد

 

حنا جريس قلدس توماس

 

محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه

 

محمود سامي محمد علي السيد

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نيفين جورج ميخائيل الانطونى

 

محمد احمد ماهر السباعي احمد

 

خالد ابوالوفا محمد محمد

 

امل محمد رمزى محمد منير خليل

 

ياسر محمد اسماعيل الهضيبي

 

سعيد اسماعيل ضيف الله حسين

 

طارق مصطفى حسانين عبدالله

 

طارق السيد عبد العزيز اسماعيل

 

حازم سيد عباس محمد الجندي

 

دينا محمد نبيل محمد هلالي 

 

عبد الخالق محمد محمد عياد

 

سلوى ابراهيم على الحداد

 

سامح محمد انور عصمت السادات

 

محمود فيصل فايز السعيد القط

 

فاروق مجاهد شحاتة علي حريز

 

رشا اسحق فهيم نصير

 

فايز ابراهيم محمد احمد

 

حسين عبد المجيد محمد عثمان

 

سيد عبد الحميد سالم حجازى

 

سمير محمد البيومى احمد رمضان

 

نصيف حفناوى احمد سيد احمد العفيفى

 

محمد صبري محمد ابو ابراهيم

 

محمد يحيى حسين محمد عزمي

 

هاني محمد ابراهيم العسال

 

ريهام مجدي محمد عقيقي

 

فيبي فوزي جرجس فلمون

 

ابو سريع ابو سريع امام عفيفى

 

فؤاد سعد عبد السلام القاضي

 

محمد احمد حسن على

 

احمد عبدالماجد محمد محمد

 

محمد رمضان سيد احمد عمارة

 

حسانين احمد توفيق

 

احمد حمدى ابوهشيمة  عبدالعزيز

 

محمد فهمى محمد احمد صالح

 

احمد محمد احمد الشعراوى

 

سامية انسى حبيب فهمى

 

باهر محمد امين غازي

 

ايهاب وهبه لبيب وهبه

 

اسامه فهيم ابراهيم منصور

 

محمد سعيد حسب النبى طه

 

محمد طارق محمد محمود رسلان

 

ابراهيم محمد ابراهيم شحاتة

 

ايريني ثابت جورج شرقاوى

 

عمرو عزت محمد السيد

 

احمد شعبان حسين السيد

 

فريدة عبد المؤمن محمد النقاش

 

محمد عطالله اسماعيل ابراهيم

 

محمد عبد العليم حسين محمد

 

عبد الفتاح حسن احمد دنقل

 

رمضان امام على غنيم

 

هادى لويس بباوى مرجان

 

عادل محمد حجازى احمد

 

 

 

سهير أديب مجلع غطاس 

 

حياة محمد عبد الرازق خطاب

 

حنان عبد المنعم أبو العزم علي أبو العزم

 

كوثر محمود محمود محمد 

 

هيام فاروق فؤاد بنيامين 

 

نهي أحمد فتحي أحمد زكي 

 

نهي أشرف محمد الشريف

 

راجية سعد عبد الحميد محمد 

 

عائشة عبد الغني محمد هاشم

 

خضرة سالم عبد الحميد سالم 

 

سميرة عبد العزيز عوض محمد 

 

نهال مجدي أحمد فهمي المغربل 

 

نجوي أحمد الشافعي عمران 

 

نادية مبروك عبد العزيز عمارة خليفة 

 

سماء سليمان السيد أحمد 

 

هدي جمال عبد الناصر

 

سها سعيد عبد المنعم إبراهيم 

 

كاميليا صبحي عبد النور محمد 

 

رشا وسيم عبد الرحمن قلج 

 

راندا محمد أحمد مصطفي

 

أسامة أحمد أحمد الجندى

 

يونس السيد حامد المصري

 

جلال محمود فهمي الهريدي

 

مصطفي كامل محمد السيد

 

هارون عبد الحميد هارون أبو سحلي 

 

أسامة كامل منتصر 

 

طارق فاروق محمود نصير 

 

عبد المنعم عبد الحميد السيد أمام 

 

حاتم حشمت فرج الدسوقي

 

احمد صلاح الدين محمد أبو الخير

 

أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن 

 

عمرو حسين محمد حجاب 

 

محمد مجد الدين محمد محمد بركات

 

جمال عبد الحليم عبد الوهاب مصطفي 

 

أبو الفتوح محمد علي عبد السميع 

 

محمد جاد محمد جاد

 

أحمد علي البدري علي إبراهيم المصري

 

فاروق حافظ عبد الحليم المقرحي

 

خالد إسماعيل محمد فوزي إسماعيل 

 

حازم محمد سليمان محمد عمر 

 

عمر المختار حسين عمر صميدة 

 

محمد نبيل سليمان دعبس 

 

السيد عبد العال مصطفي كامل عبد المجيد 

 

تيسير محمد رزق مصر

 

عبد الحكيم احمد عصمت السادات 

 

سليمان سلمان موسي إبراهيم الزملوط

 

محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي 

 

عبد العزيز عبد العزيز محمد النحاس 

 

بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة 

 

خالد محمد عبد المنعم قنديل 

 

هاني صلاح محمد سري الدين 

 

سامح محمد معروف عبد الله عاشور 

 

محمد شبانة عبد العزيز بدوي 

 

طارق علي محمد سعدة 

 

محمد محمد منصور الشيخ 

 

باسم محمد زكريا عدلي الخواص

 

خالد عبد اللطيف محمد مصطفي عيش

 

أكمل سامي نجاتي خطاب 

 

محمد مجدي فريد محمد 

 

علاء الدين مصطفي علي حسن 

 

احمد محمد السعيد قناوي 

 

عمرو نبيل محمد عبد الرحمن

 

محمد لطفي طه الساعي

 

هاني حنا جبر أن نعمت الله 

 

إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح 

 

عياد راغب خليل بسطا 

 

كامل ميشيل كامل عبد المسيح 

 

جميل حليم حبيب ميخائيل 

 

محمد يحيي محمد إبراهيم مصطفي الفخراني 

 

عماد الدين حسن أحمد محمد 

 

محمود سيد محمود سيد الكردوسي 

 

محمود محمد محمود مسلم

 

رامى جلال عبد القادر محمود 

 

إبراهيم السيد إبراهيم يوسف أبو كيلة

 

فرج حافظ محمد الدري

 

حافظ فؤاد حافظ أبو شوشة

 

يحيى شوقى محمد حسانين المشد 

 

أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز 

 

خالد مصطفي أحمد سيد 

 

محمد أحمد عبد السلام حنفي هيبه 

 

رمضان سليمان موسي مرزوقة 

 

محمد محمد زكي محمد جزر 

 

أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي

 

السعدي عبد الحميد عبد العظيم احمد

 

محمد أبو غالي

 

شريف فرج خضري محمد الجابري 

 

أشرف ثابت سعد الدين السيد 

 

إبراهيم حسن حجازي حسن 

 

محمود محمد صلاح محمود سعد

 

محمود أشرف إبراهيم حسنى محمود أبو النصر

 

عبد الله أمين محمود عصر

 

فرج موسى على زاهر

 

يوسف السيد يوسف عامر

 

رياض إسماعيل مصطفى رياض محمد 

 

أحمد عبد الله زايد حجاب

 

عبد المنعم سعيد على عبد العال 

 

محمد شوقى عبد العال حافظ

 

محب محمود كامل الرافعى 

 

محمد صلاح الدين البدري محمد

 

مصطفى محمد عبد الغنى خير الدين

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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