شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يعلن إرسال برقية للرئيس السيسي: وجب علينا شكره على إنجازاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إرسال المجلس برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انعقاد أولى جلسات المجلس فى دورالانعقاد الأول بالفصل التشريعى الأول، والذى أنشأ فى عهده، فضلا عن شكره على إنجازاته فى كافة المجالات.

وقال عبد الرازق، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ كلفه الشعب بالمسئولية، راح يبني في جميع المجالات على التوازى، ووجب أن نشكره على إنجازاته.

ويُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى: "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.