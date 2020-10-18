شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمي للمياه يدعو إلى اتفاقية جديدة عادلة لحل أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس العالمي للمياه، أن حل أزمة سد النهضة يتطلب اتفاقية جديدة عادلة للجميع، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق انطلقت اليوم اﻷحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة تحت شعار" اﻷمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021" بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، و سمية بنت الحسن ، مبعوث اليونسكو للعلوم والسلام ، رئيس الجمعية العلمية الملكية ، المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدولي سيني المدير التنفيذي للمنتدى التاسع للمياه و ماسيج بوبوسكي ، المدير العام لسياسة الجوار والتوسع (DG NEAR) ، الاتحاد الأوروبي .

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وشارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات الأسبوع ، بكلمة عبر الفيديو كونفرانس حيث أكد فيها على أن تحقيق الأمن المائي سيكون له بالغ الأثر في تجنيب العالم مخاطر وصراعات دولية ويسهم بشكل كبير في تحقيق السلام ويعمل على تسريع وتيرة التنمية، كما أن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة يسهم بشكل كبير في تعزيز رؤية مصر 2030 على المستوى الإقليمي والدولي ، حيث وضعت الدولة هذه الرؤية بهدف جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميا من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية والاستصلاح الزراعي ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي .