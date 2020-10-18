شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبى فوزى بمقعدى وكالة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم الأحد، فوز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، بمقعدى وكيلى المجلس.

وقال عبد الوهاب، أن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 294 صوتا، منها 281 صوتا صحيحا والاصوات الباطلة بلغت 13 صوت.



المستشار بهاء أبو شقة

وجاء فوز المستشار بهاء أبو شقة، بإجمالى 255 صوتا من أصل ليكون هو الوكيل الأول، فيما حصلت النائبة فيبى فوزى على 199 صوت لتكون الوكيلة الثانية للمجلس، وأول سيدة قبطية تفوز بوكالة مجلس الشيوخ.

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وكان ينافس على المقعدين أيضا كل من النائبة راندا محمد أحمد مصطفى 60 صوتا، اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن محمد 48 صوتا.



النائبة فيبى فوزى

ووجه رئيس المجلس بالتهنئة إلى وكيلى المجلس، متمنيا التوفيق فيما فيه صالح الوطن.

يُشار إلى المادة 117 من الدستور تنص على انتخاب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

ووفقا للمادة ذاتها، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

فيما جاءت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون مجلس الشيوخ، لتنص على أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.