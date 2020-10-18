شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة 5 درجات وتوقعات بسقوط أمطار بالقاهرة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد الأربعاء القادم لموجة من التقلبات الجوية، تزداد حدتها الخميس ليصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، وسقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة وشمال الصعيد، تصل للسيول على سيناء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ الخليج 365، إن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار بداية من يوم الثلاثاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تزداد غزارتها يوم الأربعاء، وتكون رعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، بدءا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل تنخفض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، وتزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وتتكون متوسطة وخفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد ، وتكون غزيرة على شمال ووسط سيناء تصل لحد السيول.

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وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة عدم الاستقرار نتيجة فصل الخريف الذى يتسم بموجات حادة وسريعة ، ووجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا، يؤدى لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على هذه المناطق .