شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين يتنافسون على وكيلى مجلس الشيوخ بإشراف لجنة خاصة.. وبدء الانتخاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أعضاء مجلس الشيوخ فى الإدلاء بأصواتهم لانتخاب وكيلى لمجلس الشيوخ، وكان المجلس قد وافق على تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الوكيلين برئاسة المستشار فرج الدرى وعضوية كل من الأعضاء عبد المنعم السعيد ومحمد جزر وطارق رسلان ومحمود القط وحنا جريس وعمر عزت محمد.

ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اللجنة إلى أن تأخذ مكانها بالقاعه والشرفة للإشراف على عملية الانتخاب على مقدى وكيلى المجلس.

وترشح 4 أعضاء على مقعدى الوكيلين وهما المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد والإعلامية فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، اللواء اركان أيمن عبد المحسن محمد.

وشهدت الجلسة، قيام الأعضاء الاربعة بالتعريف بأنفسهم وخبراتهم والمناصب التى تقلدوها.

Advertisements

يأتى ترشح الاعضاء، بعد إعلان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن فتح باب الترشح على مقعدى مجلس الشيوخ، فى ضوء المادة الدستورية (117) من الدستور، وكذا المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ، على أن ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

فيما تنص المادة 117 من الدستور على ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.