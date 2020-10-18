شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعلن ترشح 4 أعضاء على مقعدى وكيلى المجلس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ترشح 4 أعضاء على مقعدى الوكيلين، وهما المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد والإعلامية فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، والنائبة راندا محمد أحمد مصطفى، واللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن محمد.

وشهدت الجلسة، قيام الأعضاء الأربعة بالتعريف عن أنفسهم وخبراتهم والمناصب التى تقلدوها.

يأتى ترشح الأعضاء بعد إعلان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن فتح باب الترشح على مقعدى وكيلى مجلس الشيوخ، فى ضوء المادة الدستورية (117) من الدستور، وكذا المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ على أن "ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

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وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.