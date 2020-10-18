شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يترشح لرئاسة مجلس الشيوخ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ، بعد أن دعا الفريق جلال هريدى، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنا إلى انتخاب رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء حلف اليمين من قبل جميع الأعضاء.
ودعا هريدى الراغبين فى الترشح لإعلان رغبتهم خلال مدة خمس دقائق، ولم يتقدم أحد سوى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، قائلا: "أعلن أنا عبد الوهاب عبد الرازق حسن، ترشحى لرئاسة مجلس الشيوخ، أنا توليت الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وأمضيت وقتا طويلا في القضاء المصرى بأنواعه المختلفة وأشرف بترشحى لهذا الموقع".
وأعلن رئيس الجلسة تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية الانتخاب برئاسة سامح عاشور، وعضوية إبراهيم حجازى وهانى سرى الدين وعايدة نصيف ومحمد لطفى الساعى.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يترشح لرئاسة مجلس الشيوخ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.