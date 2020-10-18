شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يؤكد قيادة الرئيس سفينة الوطن بثبات وحكمة مستلهما إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الرئيس قاد سفينة الوطن بثبات وحكمة مستلهما إرادة الشعب وها هو يسير بها في بحر متلاطم الأمواج ويتربص به قراصنة لا ضمير لهم ولا نبل.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ: "قراصنة جبنوا عن المواجهة فأوفدوا إرهابهم وجنودا من ضلوا الطريق من أبناء الوطن، فتصدى لهم زعيم مناضلا صلبا جسورا بدعم ومؤازرة غير محدودة من الشعب فابطل بحمد من الله خططهم، ودحرهم ورد الله كيدهم الى نحورهم ، وها قد شارف على القضاء عليهم بايدى ابطالنا البواسل من القوات المسلحة والشرطة المصرية وذلك كله دون ان تشغله تلك الحرب الشعواء عن إعادة بناء بلده مصر الحديثة القوية".