شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 16 خاصية للكاريزما ولغة الجسد.. في تدريب بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة الكاريزما ولغة الجسد المستوى المتقدم. وتبدأ فعاليات الدورة يوم الأحد الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ وتنتهي يوم الاثنين الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٠ وذلك بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعي، ويتم حجز الدورة بمقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بالمبنى الإداري للجامعة غرفه رقم (٣٠).

وتتضمن محاور الدورة فيما يخص الكاريزما 16 مفهوماً وهي: تطورها وأهميتها وأنواعها، والفرق بين كاريزما القائد والزعيم والنجم والمدير، وكيف تصبح شخصا كاريزمياً، علاقة الكاريزما بلغة الجسد، الكاريزما التراكمية، الثقه بالنفس، علاقه الكاريزما بالثقه بالنفس، الكاريزما الموقفية، الكاريزما الفطريه والمكتسبه، خصائص الشخصية الكاريزميه، قياس الشخصية الكاريزميه، بناء الكاريزما، الكاريزما الإعلامية، أسرار الكاريزما، حرية الاعلام بين كاريزما الاعلامى وسحر التقنيات، تأثير الكاريزما الاعلاميه في الجمهور.

وفيما يخص لغة الجسد: تعريف لغة الجسد والاتصال الفعال، ومفهومها وأهميتها، النشأة والتطور، ثقافة لغة الجسد وفوائدها واستخداماتها، ونماذج وتطبيقات في لغة الجسد، والإيماءات الجسدية والإشارات وتطبيقات وأسئلة، المسافات بين الأشخاص في المواقف المختلفة، محاذير المسافات، المصافحة والابتسامة ولغة العيون، وأنواعها وقراءة الآخرين أثناء المقابلة، لغة الجسد والإعلام وتأثيرها على الإعلاميين والسياسيين والجمهور، ورشة عمل وتطبيقات عملية على المشاهير والشخصيات المؤثرة في حياتنا.

ويحاضر في الدورة كل من الدكتورة عبير فؤاد استشارى تدريب بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره واستشاري الموارد البشرية بالعديد من الشركات والجامعات المصرية،

والدكتور محمود فاروق مدرب المهارات النفسية والتنمية الذاتية بالنقابة العامة للمحامين، والأستاذ محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية بالجامعة واستشارى تدريب معتمد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتتم فعاليات الندوة وفق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ويشترط دخول الطلاب بكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، كما يتم تعقيم وتطهير القاعة، ومنع دخول من تظهر عليهم أعراض البرد.

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