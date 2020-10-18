شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى محافظات الغربية والشرقية والدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (الغربية – الشرقية – الدقهلية) بواقع (3) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع ،وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة .

- صورة أرشيفية

سيارات لحوم صكوك الاضاحى - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية